Crash Bandicoot heeft een ware comeback gehad. Zo werden de oorspronkelijke games in 2017 opnieuw uitgebracht als remake en nadien verschenen Crash Team Racing en Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Activision is ook zeker nog niet klaar met de franchise, want volgens een nieuw gerucht wordt er aan twee games gewerkt.

Een relatief nieuwe insider op Twitter met de naam ‘TheRealInsider‘ heeft tot dusver een betrouwbare track record en deze persoon geeft aan dat er twee games in de maak zijn. Eerder werd gedacht dat er één game in de maak was die de focus op de multiplayer legt, maar blijkbaar is er dus nog een tweede titel in ontwikkeling.

De vraag is natuurlijk wat Activision precies van plan is. Het kan goed zijn dat de tweede titel een traditionele platformer is, zoals It’s About Time dat was. Deze game was immers een commercieel en kritisch succes, dus de franchise voortzetten is enigszins een no-brainer.