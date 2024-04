De toekomst van de Crash Bandicoot-franchise is momenteel wat onzeker na de ontslagen en het onafhankelijk worden van de ontwikkelaar en dat is natuurlijk jammer. De meest recente platformer in de reeks, Crash Bandicoot 4: It’s About Time, was namelijk een geweldige game en kennelijk waren de verkoopcijfers ook niet slecht.

Officiële cijfers hebben we nooit gekregen, maar op het LinkedIn-profiel van Toby Schadt (de design director van de game) staat nu te lezen dat Crash Bandicoot 4 kennelijk meer dan 5 miljoen keer verkocht zou zijn geweest.

Crash 4: It’s About Time Crash 4: It’s About Time nov. 2018 – nov. 2020 Well-received sequel to Naughty Dog’s classic Crash Bandicoot trilogy. Over 5MM sold .

Kennelijk zou de ontwikkelaar nu werken aan een nieuwe Spyro-game, maar wie weet volgt er ooit nog een Crash Bandicoot 5.