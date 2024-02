Eind vorige maand kwam het vervelende nieuws naar buiten dat er ruim 1900 man werd ontslagen bij de Xbox-afdeling van Microsoft. Nu weten we dat Toys for Bob één van de getroffen ontwikkelaars is.

Het pand van Toys for Bob, ontwikkelaar van onder andere Skylanders, Spyro: Reignited Trilogy en Crash 4: It’s About Time, gaat sluiten en 86 man personeel zijn hiervan de dupe geworden. Een kleine groep is kennelijk overgebleven en werkt verder vanuit huis.

Dit betekent dus dat Toys for Bob (voorlopig) nog blijft bestaan, maar wat de verdere plannen voor deze ontwikkelaar zijn is niet bekend.