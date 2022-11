Sony heeft een nieuwe PlayStation Store deal van de week voor ons klaargezet. We nemen dus afscheid van de Hitman-games, die vorige week in de aanbieding waren. We verruilen het serieuze gezicht van Agent 47 voor een contrast dat haast niet groter kan: de chaotische Crash Bandicoot is namelijk de ster van deze week. Dat vertaalt zich naar aanbiedingen voor de hele franchise.

Zo zijn de N. Sane Trilogy, Crash Team Racing en Crash Bandicoot 4: It’s About Time allemaal afgeprijsd, wat het tot mooie aanbiedingen maakt. Hieronder kan je de deals in kwestie bekijken die tot en met 19 november beschikbaar zijn. Mocht je gebruik willen maken van deze aanbieding(en), dan kan je via de links direct naar de PlayStation Store toe.

Kom je nog wat PSN-tegoed tekort voor één van de avonturen van Crash Bandicoot? Daarvoor kan je hier terecht.