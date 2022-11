Wie maar geen genoeg kan krijgen van stealth avonturen, heeft geluk deze week. Sony heeft namelijk een nieuwe PlayStation Store deal van de week klaargezet en het draait helemaal om de legendarische huurmoordenaar met streepjescode in zijn nek. Iedereen weet dat we het over Agent 47 hebben en zijn avonturen zijn nu scherp afgeprijsd.

Alle drie de games zijn namelijk in de aanbieding via deze deal. Je kunt elke game los aanschaffen tegen een flinke korting of de trilogie in één keer kopen. Hieronder kan je de deals vinden. Mocht je gebruik willen maken van de aanbiedingen, dan kan je via de links direct naar de PlayStation Store toe.

Heb je nog PlayStation tegoed nodig om jezelf Agent 47 te kunnen noemen? Daarvoor kan je hier terecht.