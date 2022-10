Er wordt al geruime tijd gewerkt aan de Freelancer modus voor Hitman III, een roguelike modus in het Hitman universum. Freelancer werd onlangs nog uitgesteld naar 26 januari, maar er volgt volgende maand een ‘closed technical test’ voor pc-spelers om de modus al eens uit te testen.

Om ons daarop voor te bereiden heeft ontwikkelaar IO Interactive een uitgebreide video online gezet waarin de modus nader wordt toegelicht. Jouw uitdaging is om vier verschillende doelwitten te elimineren. Uiteraard moet je eerst info over deze doelwitten weten te verzamelen om uiteindelijk de juiste persoon af te maken. Faal je hierin, dan is het terug naar af en moet je opnieuw beginnen.

Bekijk de video hieronder.