Als je op dit moment de laatste drie Hitman-games wilt spelen, zal je ze los van elkaar moeten aanschaffen. Binnenkort zal dit niet meer mogelijk zijn, want alle drie de titels zullen samenkomen onder één noemer.

Er zijn nu verschillende edities en extra’s te verkrijgen van Hitman, Hitman II en Hitman III. Het kan zo zijn dat je door de bomen het bos niet meer ziet. IO Interactive gaat dit een stuk overzichtelijker maken.

Op 26 januari 2023 zullen alle drie de eerder genoemde delen als ‘Hitman: World of Assassination’ worden aangeboden. Wil je gebruikmaken van alle extra’s die voor de drie Hitman-titels zijn uitgekomen, dan is er de ‘Hitman: World of Assassination Deluxe Pack’. Het zal dus niet meer mogelijk zijn om individuele delen en extra’s los aan te schaffen.

De prijs voor Hitman: World of Assassination is $70. Hoeveel dit in Europa zal zijn is op het moment van schrijven nog niet bekend. De Deluxe Pack zal $30 gaan kosten. Ook hier geldt dat het nog niet bekend is hoeveel dat zal worden in Europa.