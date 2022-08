Hoewel Hitman III inmiddels anderhalf jaar oud is, blijft IO Interactive de game uitermate goed ondersteunen. Dit maandelijks met nieuwe activiteiten en nu we in augustus zijn aangekomen is de roadmap weer bekendgemaakt.

Zo is de Elusive Target Arcade live gegaan, waarbij de ontwikkelaar de formule een beetje door elkaar heeft gehusseld om zo meer variatie te creëren. Tevens zijn The Procurers als twee Elusive Targets beschikbaar. Later deze maand komt daar ‘The Ex-Dicator’ nog bij.

De Colorado map is vanaf 11 augustus gratis te spelen en tegen het einde van de maand mogen we het Flower Power Feature Contract verwachten. De roadmap met alle plannen hierboven en voor een uitgebreide toelichting kan je hier terecht.