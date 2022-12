De winter komt eraan en dat betekent dat fans van Hitman III weer een seizoen aan gloednieuwe content mogen verwachten. IO Interactive plaatste een roadmap online die ons meer vertelt over wat ons precies te wachten staat.

De ‘holiday spirit’ staat uiteraard centraal: wat dacht je van een ontploffend cadeautje, de terugkeer van de Santa 47 skin of een nieuw contract dat in het teken staat van de feestdagen? Later volgt nog het Hokkaido Snow Festival en uiteraard kunnen we op 26 januari eindelijk aan de slag met de Freelancer modus. Er is meer dan dat, dus bekijk alle details op de roadmap bovenaan dit bericht of zie de onderstaande video.