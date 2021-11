Vrijwel wekelijks is er een PlayStation Store deal van de week en dat is dit keer niet anders. Na F1 2021 vorige week, is het nu tijd voor een wat oudere game. Het betreft Crash Bandicoot 4: It’s About Time.

Dit is de nieuwe deal van de week en deze actie is geldig tot volgende week woensdagmiddag, hieronder de details en een directe link naar de PlayStation Store.

Een mooie 50% korting op deze titel en als je nog twijfelt, wellicht kan onze review je dan verder helpen. PSN-tegoed nodig? Dan kan je hier terecht.