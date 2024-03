Nadat veel mensen bij Toys for Bob werden ontslagen en de studio bedreigd werd met sluiting, wisten ze het voor elkaar te krijgen om als indie-ontwikkelaar door te gaan. Niet lang daarna kwam het gerucht naar buiten dat beide partijen weer zouden gaan samenwerken. Waarschijnlijk weten we nu ook welke game Toys for Bob gaat maken.

Insider Canadien Guy Eh heeft op PAX East van verschillende bronnen gehoord dat Toys for Bob bezig is met Spyro 4. Het spel zou sinds januari dit jaar in ontwikkeling zijn. Dit verklaart waarschijnlijk ook waarom Microsoft zo snel weer met Toys for Bob in zee ging, nadat de ontwikkelaar als onafhankelijke partij verderging. Ze waren al even bezig met Spyro 4 voor Microsoft.

Deze ontwikkelaar bracht ons eerder de remakes van de oorspronkelijke drie Spyro-games en ook dook er al een hint naar een nieuwe Spyro op. Het klinkt dus erg plausibel dat dit hun volgende project is.