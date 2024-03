Vorige maand kregen we het (best trieste) nieuws te horen dat ontwikkelaar Toys for Bob kennelijk in de penarie zou zitten. Er vielen vele ontslagen (door Microsoft) en de studio zag zich genoodzaakt om nu als onafhankelijke indie-ontwikkelaar door het leven te gaan. Nu zou Toys For Bob toch met Microsoft in gesprek zijn gegaan over hun volgende project en die gesprekken lopen vlot.

Jez Corden van Windows Central laat weten dat beide partijen een ‘akkoord hebben bereikt’ over een nieuwe game.

‘During a recent townhall meeting described to us by sources familiar with the event… Matt Booty, now leading Xbox’s game content division, reportedly said that an agreement has now been reached between Xbox and Toys for Bob for their first game as an independent studio. However, he stopped short of describing what it will be, although he dis say something along the lines of, and I’m paraphrasing, “it will be similar to games Toys for Bob has made in the past.”‘