Geoff Keighley staat tegenwoordig synoniem aan grote showcases. Zo organiseerde hij eerder dit jaar natuurlijk de Summer Game Fest showcase met nadien het gelijknamige evenement. Vanavond organiseert hij in samenwerking met de gamescom de Opening Night Live showcase en tegen het einde van het jaar mogen we The Game Awards verwachten.

Wat betreft dit laatste evenement heeft de Canadees nu de eerste details bekendgemaakt. De inmiddels alweer negende show zal op 8 december plaatsvinden lokale tijd in Los Angeles, wat vaak betekent dat het op 9 december Nederlandse tijd in de nacht is. Volgens Keighley zal het een bijzondere show worden, maar verdere details zijn nog niet bekend.

📣 We have a date! 📣

THE GAME AWARDS

Thursday, December 8

Streaming live around the world from Microsoft Theater in LA.

Hard to believe this is our NINTH show.

We've been working all year to bring you something very special. pic.twitter.com/VS9qOhyltQ

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 22, 2022