Sony doet erg moeilijk over de Activision Blizzard overname door Microsoft omdat ze bang zijn dat de Call of Duty franchise vroeg of laat exclusief zal worden voor de Xbox. Microsoft daarentegen heeft inmiddels veelvuldig aangegeven dat het voor hun niet logisch is om de shooter exclusief te maken, maar alsnog blijft Sony z’n poot stijf houden.

Eerder werd al bekend dat Microsoft de franchise in ieder geval nog jaren beschikbaar zou houden op de PlayStation en nu blijkt dat ze er zelfs nog een schepje bovenop hebben gedaan. Microsoft heeft in gesprek met de New York Times (via PC Gamer) te kennen gegeven dat ze Sony een deal voor 10 jaar Call of Duty op de PlayStation hebben aangeboden.

Daarmee voegt Microsoft daad bij woord dat ze bereid zijn om een deal voor langere tijd aan te gaan, zodat Sony en PlayStation gamers niets te vrezen hebben. Of Sony zich hierdoor iets soepeler zal opstellen is onduidelijk, maar indien ze hiermee akkoord gaan krijgen we in ieder geval nog tot 2032 Call of Duty op de PlayStation te spelen, en wellicht langer.