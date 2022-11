CD Projekt RED kondigde eerder al aan dat ze werken aan een remake van de originele The Witcher. Deze game is een moderne ‘reimagining’ van de game die in 2007 uitkwam en zal in navolging van The Witcher 3 ook een openwereldstructuur aanhouden.

Dit blijkt uit de omschrijving die de ontwikkelaar aan de game heeft gegeven, door de titel een verhaalgedreven, singleplayer open wereld RPG te noemen, waarbij ze een moderne interpretatie aan de oorspronkelijke game geven.

De remake wordt van de grond af aan opnieuw opgebouwd in Unreal Engine 5 en verkeert momenteel in een vroege staat van ontwikkeling. CEO van CD Projekt RED, Adam Badowski zegt het volgende over de remake:

“The Witcher is where it all started for us, for CD Projekt Red. It was the first game we made, ever, and it was a big moment for us then. Going back to this place and remaking the game for the next generation of gamers to experience it feels just as big, if not bigger.”