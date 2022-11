Een poosje terug kregen we de eerste trailer van The Super Mario Bros. Movie te zien via een speciale Nintendo Direct uitzending. Die trailer gaf een eerste goede indruk van de film die volgend jaar in de bioscopen zal draaien en vandaag is het tijd voor de tweede trailer.

Via wederom een Nintendo Direct laat Nintendo een nieuwe trailer zien, die om 23:00 uur live zal gaan. Vanzelfsprekend kan je de korte uitzending hieronder bekijken en genieten van de nieuwe trailer. Laat ook zeker weten hoe je er over denkt!