Bijna maandelijks lekken de PlayStation Plus games voor de maand erop en dat is deze keer niet anders. De betrouwbare leaker billbil-kun heeft op de Franse website Dealabs laten weten welke titels PlayStation Plus abonnees vanaf aanstaande dinsdag kunnen downloaden.

Het gaat om Mass Effect: Legendary Edition (PS4), Biomutant (PS4/PS5) en Divine Knockout (PS4/PS5). Deze line-up zal beschikbaar zijn tot 3 januari 2023. Morgenmiddag zal Sony naar verwachting de line-up officieel aankondigen en dan horen we of het klopt.

Gezien deze leaker al ruim een jaar vrijwel altijd met de juiste titels aan komt zetten, is het aannemelijk dat ook deze december line-up weer klopt. Morgen weten we meer.