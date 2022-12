Het is natuurlijk leuk dat je oudere games kunt spelen als je PlayStation Plus Premium hebt, het is niet fijn dat deze het oude PAL-systeem gebruiken en dus op 50fps draaien. Syphon Filter 2 is sinds kort gelukkig ook in 60fps te spelen en daar zijn nu nog twee titels bijgekomen.

Je kan nu het eerste deel van Syphon Filter en Ape Escape op 60 frames per seconde spelen, zo meldt Push Square. Dit doe je door ‘options’ op je controller in te drukken en dan naar ‘Change Region’ te gaan. Kies voor ‘Americas (NTSC)’ en het spel zal een 60Hz beeldverversing hebben in plaats van 50Hz.

Sony zal nog meer games uit PlayStation Plus Premium gaan voorzien van een 60Hz optie. Aangezien er meer dan twee maanden zit tussen het moment dat Syphon Filter 2 werd voorzien van een NTSC-optie en nu met Syphon Filter en Ape Escape, verloopt het proces niet heel erg snel. Het zal dan ook hoogstwaarschijnlijk een tijdje duren voordat het gros van de oude titels op PlayStation Plus Premium in 60fps te spelen zijn. Je zal voorlopig de meeste games moeten spelen in 50fps.