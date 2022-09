Sinds de lancering van het vernieuwde PlayStation Plus is het mogelijk om via de Premium-tier allerlei klassiekers uit het verleden te spelen, waaronder een immer groeiende lijst aan PlayStation One-titels. De extra dienst behoefde nog wel een aantal verbeteringen, waaronder het gebrek aan 60Hz-ondersteuning van een aantal games.

Sony liet al snel weten dat ze met een oplossing zouden komen en daar zien we nu de eerste voorzichtige stapjes van: Syphon Filter 2 is namelijk de eerste PlayStation One-titel op PlayStation Plus Premium die zowel de 50Hz- als 60Hz-modus ondersteunt. Via de Options-knop op je controller kun je een keuze maken tussen de twee modi, zoals je kunt zien in de onderstaande afbeelding (via VGC).

Hopelijk volgen er binnenkort meer titels, zodat iedereen voor de betere versies van deze geliefde klassiekers kan kiezen.