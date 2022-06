Vandaag is ook het nieuwe PlayStation Plus in Europa gelanceerd. Voor een helder overzicht van de verschillen tussen de abonnementen klik je hier. Wat echter opvalt is dat voor het merendeel van de PlayStation klassiekers de PAL-versie wordt gebruikt, die standaard op 50Hz draait. Dat is ongeveer 20% langzamer dan de NTSC tegenhanger die op 60Hz draait.

We zijn van plan NTSC-versies uit te rollen voor de meeste klassieke games die in het PlayStation Plus Premium- en Deluxe-plan worden aangeboden in Azië, Europa, het Midden-Oosten, India, Zuid-Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland. Meer info over PS Plus: https://t.co/Rpx9AVapFg — PlayStation NL (@PlayStationNL) June 23, 2022

Uiteraard heeft dat al de nodige kritiek opgeleverd en Sony laat nu op Twitter weten aan een oplossing te werken. Het bedrijf geeft aan van plan te zijn om voor het merendeel van de PlayStation klassiekers een NTSC-optie toe te voegen. Hopelijk is dit snel het geval, want uitgebreide testen van onder meer Digital Foundry laten een aanzienlijk verschil zien.