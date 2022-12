Wie genoten heeft van de PS VR-shooter After the Fall van Nederlandse bodem, kan daar met de launch van de PSVR 2 opnieuw mee aan de slag. Ontwikkelaar Vertigo Games heeft namelijk een Complete Edition in elkaar gesleuteld voor het nieuwe VR-platform en van die editie wordt nu voor het eerste gameplay getoond.

Omdat het een complete editie is, zijn er ook een aantal verbeteringen meegebracht. Zo kunnen spelers aan de gang met een verbeterde Field of View van 110 graden, 4K-resolutie en HDR-ondersteuning, haptische feedback en adaptieve triggers en cross-platform multiplayer zonder enige restricties. Daarnaast worden er twee nieuwe locaties aan de game toegevoegd, namelijk Hospital en Subway. Deze editie zal ook content van het Frontrunner-seizoen en de Reclamation-update bevatten.

Hieronder kan je de eerste gameplay beelden bekijken van After The Fall: Complete Edition.