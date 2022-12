Op 10 november 2020 verscheen het spel FUSER, een game waarbij je zelf achter het mengpaneel kruipt als DJ en je verschillende plaatjes aan elkaar rijgt op verschillende grote podia. Daar zal nu echter al deels verandering in komen, aangezien de onlinediensten van de game worden stilgelegd op 19 december 2022.

Dit is niet alles, want ook de verkoop van het spel en de downloadbare content zullen dus na twee jaar al stopgezet worden, hebben uitgever NCSOFT en ontwikkelaar Harmonix aangekondigd. Mocht je dus nog een kopie willen aanschaffen voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch of pc, dan zou je maar beter even opschieten.