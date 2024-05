Uit de Mortal Kombat-franchise zijn niet alleen games voortgekomen, maar ook films. De eerste film stamt alweer uit 1995 en het ziet ernaar uit dat deze als inspiratiebron zal dienen voor Mortal Kombat 1.

Ed Boon heeft een X-post de wereld ingestuurd met de volgende tekst:

Its amazing how much love MK fans have for the nostalgic costumes. Remember this one? #MortalKombat1

Daarbij heeft hij ook een screenshot geplaatst van Mortal Komat 1 waarin Scorpion te zien is in een outfit dat gebaseerd is op de Mortal Kombat-film uit 1995. Wil Boon hiermee zeggen dat er meer skins naar de game komen van de eerder genoemde film of is er wat anders aan de hand? De desbetreffende screenshot zie je hieronder.