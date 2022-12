Het zat er aan te komen: Microsoft heeft laten weten dat het de prijzen van Xbox first-party games gaat verhogen. Microsoft verhoogt de prijzen van $60 naar $70 en volgt zo onder andere in de voetsporen van Take-Two Interactive en Sony. Het is hoogstwaarschijnlijk dat Xbox first-party games in Europa €70 gaan kosten.

De prijsstijging zal vanaf 2023 in effect gaan waardoor onder andere Forza Motorsport, Starfield en Redfall voor een hogere prijs verkocht gaan worden. Xbox zegt 2023 gekozen te hebben om zo families deze feestperiode nog de kans te geven om te genieten van games.

“We’ve held on price increases until after the holidays so families can enjoy the gift of gaming. Starting in 2023 our new, built for next-gen, full-priced games, including Forza Motorsport, Redfall, and Starfield, will launch at $69.99 USD on all platforms. This price reflects the content, scale, and technical complexity of these titles. As with all games developed by our teams at Xbox, they will also be available with Game Pass the same day they launch.”