De eerste maand van het jaar is over het algemeen altijd een relatief rustige maand als het op nieuwe releases aankomt. Dat is dit jaar niet anders, maar wat verschijnt is zeker interessant om even naar te kijken.

We hebben alle bevestigde releases voor januari 2023 op een rijtje gezet en daarvan presenteren we je hieronder het overzicht. Er zullen ongetwijfeld ook nog wat kleinere games uitkomen op diverse platformen. Daarvoor adviseren we je de PlayStation Store, Nintendo eShop, Steam/Epic Games Store en natuurlijk de Xbox Marketplace in de gaten te houden.

Week van 6 januari

Geen releases

Week van 13 januari

One Piece Odyssey (PS4/PS5/X1/XSX/Pc)

Week van 20 januari

Persona 3 Portable (Switch)

Tortuga: A Pirate’s Tale (PS4, PS5, X1, XSX/Switch/Pc)

Persona 4 Golden (Switch)

Fire Emblem Engage (Switch)

Monster Hunter Rise (PS4/PS5/X1/XSX)

Week van 27 januari

Forspoken (PS5/Pc)

Dead Space Remake (PS5/XSX/Pc)

Week van 3 februari

Deliver Us Mars (PS4/PS5/X1/XSX/Pc)

Season: A Letter to the Future (PS4/PS5/Pc)

SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake (PS4/X1/Switch/Pc)

We Were Here Forever (PS4/PS5/X1/XSX)

Ga jij deze maand nog een game halen, of misschien wel meer dan één? Laat het hieronder weten!