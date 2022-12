Al sinds de release is de PlayStation 5 niet aan te slepen vanwege tekorten op componenten. Eerder dit jaar liet Sony al doorschemeren dat het beter ging en nu heeft het bedrijf nog beter nieuws weten te melden. Tijdens de PlayStation Partner Awards in Azië eerder deze week heeft Jim Ryan aangegeven dat Sony de tekorten omtrent de PlayStation 5 heeft opgelost.

Daarbij beloofde Ryan dat ze zoveel mogelijk consumenten in Japan en Azië tegen dit najaar en begin volgend jaar willen voorzien van de console. Wat dit betekent voor de wereldwijde voorraad is niet bekend, wel weten we dat de leveringen de afgelopen maanden al geïntensiveerd zijn.

De volgende stap is natuurlijk dat de console overal in de winkels ligt, maar op welke termijn dat zal gebeuren is afwachten. Vooralsnog is de PlayStation 5 bij beschikbaarheid in de meeste Europese landen steevast uitverkocht bij een nieuwe levering.

“We would like to report that we have resolved the long-term supply issue of the PlayStation 5 and we will be able to deliver to Japan and Asia customers from year-end shopping season and into 2023.”