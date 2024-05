Dit najaar mogen we Warhammer 40K Space Marine 2 verwachten, een nieuwe (coöperatieve) shooter in het beroemde Warhammer-universum. De release komt dus dichterbij en daarom geeft ontwikkelaar Saber Interactive nu meer info over hun game. Eén van de besproken aspecten, was microtransacties. Een heikel onderwerp voor velen, want dit concept is nu eenmaal wat controversieel. We hebben echter goed nieuws, want Warhammer 40K Space Marine 2 zal geen microtransacties bevatten.

Sylvain Le Roux sprak in een recent interview over microtransacties en DLC. Geen microtransacties dus, maar DLC zal er wel komen in de vorm van cosmetische items die deel uitmaken van season passes. Nieuwe content in de vorm van missies, vijanden etc. zal gratis beschikbaar zijn voor alle spelers.