Warhammer 40,000: Space Marine 2 biedt een campagne die je niet alleen in je eentje zult kunnen spelen, maar ook in coöp met twee andere spelers. De game heeft daarbuiten nog meer multiplayer modi en die worden voorgesteld in een video.

Het vervolg op Warhammer 40,000: Space Marine biedt drie PvP multiplayer modi. Dit zijn: Annihilation, Seize Ground en Capture & Control. Er is ook nog een coöp modus ‘Operations Mode’, wat te vergelijken valt met een Horde modus. Dit en meer check je in de onderstaande video.