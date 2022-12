Vaste bezoekers van PlaySense weten inmiddels dat we jaarlijks een grote prijzenactie hebben na de feestdagen en dat is natuurlijk dit jaar niet anders. In samenwerking met diverse uitgevers gaan we vanaf morgen de komende dagen allerlei games, goodies en andere leuke items weggeven.

Onze grote prijzenactie bestaat uit meer dan tien prijsvragen, zodat er voor iedereen wat wils tussen zit. Vanaf morgen mag je dagelijks twee prijsvragen verwachten waar je aan mee kunt doen. Dit allemaal onder het mom van: ‘Met een goed begin het nieuwe jaar in’!

We hebben een brede selectie aan leuke items om weg te geven, dus kom zeker dagelijks even langs om een kijkje te nemen. Daarnaast ben je vrij om aan elke prijsvraag mee te doen of enkel aan de acties die jou het beste liggen. Het is geheel aan jou.

Wat we zoal weg zullen geven houden we nog even geheim, maar we kunnen je wel vertellen dat het de moeite waard is! Kortom, blijf PlaySense in de gaten houden en wie weet zit die ene game of goodie erbij die jij graag wil hebben!