Wie maar geen genoeg kan krijgen van het plattelandsleven in diverse farming simulator games, moet ook zeker Across the Valley in de gaten houden. Deze game is aangekondigd door ontwikkelaar FusionPlay voor PlayStation VR 2 en pc, en hierin kan je in een virtuele omgeving jezelf omtoveren tot een boer. Een exacte releasedatum is nog niet bekend, maar de game staat gepland voor 2023.

In Across the Valley kan je genieten van het plattelandsleven en dien je veel zwaar werk te verrichten dat op je wacht. Gewassen groeien immers niet uit zichzelf en ook de vele boerderijdieren, zoals varkens en koeien, hebben aandacht en voedsel nodig. Je kunt al deze klusjes doen onder het genot van een warme zon en groene, levendige weides. De game kent ook een leuke visuele stijl, want het lijkt alsof het met de hand is getekend. Dit past wat ons betreft prima bij de rustgevende setting van het spel.

Hieronder kan je de eerste trailer van Across the Valley bekijken.