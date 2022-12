Momenteel kijken verschillende mededingingsautoriteiten naar de deal tussen Microsoft en Activision Blizzard King. In het Verenigd Koninkrijk verkeert het onderzoek nu in de tweede fase en ook de Europese Unie is nog niet overtuigd. In Saoedi-Arabië en Brazilië is de deal dan weer wel goedgekeurd, maar ondertussen deed ook de FTC (Federal Trade Commission) in de Verenigde Staten nog onderzoek.

Die heeft nu een volgende stap aangekondigd en dat is dat ze Microsoft voor de rechter dagen inzake de overname. De FTC wil niet dat Activision Blizzard King wordt overgenomen door de softwaregigant, omdat het voor oneerlijke concurrentie zou zorgen. Zo staat te lezen in een verklaring op de website van de FTC dat Microsoft met deze overname de mogelijkheid heeft om de concurrentie te onderdrukken.

Als argument haalt de FTC aan dat Microsoft eerder heeft laten zien dat ze dit kunnen en willen doen, waarbij titels als Redfall en Starfield worden aangehaald als twee grote voorbeelden. Dit terwijl Microsoft had beloofd aan mededingingsautoriteiten in Europa dat ze dit niet zouden doen. Volgens de FTC is het daarom noodzakelijk om Microsoft te stoppen om zo te voorkomen dat er schade aangericht wordt in het kader van concurrentie.

“Microsoft has already shown that it can and will withhold content from its gaming rivals”, zegt Holly Vedova, directeur van de FTC mededingingsafdeling. “Today we seek to stop Microsoft from gaining control over a leading independent game studio and using it to harm competition in multiple dynamic and fast-growing gaming markets.”

Microsoft heeft hier inmiddels op gereageerd bij monde van Brad Smith, Microsoft vice chair en president, die stelt dat ze de rechtszaak met vertrouwen tegemoet zien. Microsoft is overtuigd van zijn zaak en verwacht een zeer goede kans van slagen te hebben in de rechtszaal.

“We have been committed since Day One to addressing competition concerns, including by offering earlier this week proposed concessions to the FTC. While we believe in giving peace a chance, we have complete confidence in our case and welcome the opportunity to present it in court.”

De bedoeling is om de overname tegen de zomer van 2023 te hebben afgerond, maar gezien het nu aan een rechter voorgelegd zal worden gaat het langer duren. Er staat namelijk een hoorzitting gepland voor augustus 2023. Daarnaast is het nadien nog maar de vraag of Microsoft de overname door kan zetten.