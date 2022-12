Er komen geregeld nieuwe Transformers-games op de markt en tijdens The Game Awards is er weer een nieuwe titel in de populaire franchise aangekondigd. Het gaat om Transformers: Reactivate en deze game wordt ontwikkeld door Splash Damage, die onder andere meewerkte aan Gears Tactics.

Transformers: Reactivate is een online action titel, waarin je met maximaal vier spelers in coöp kunt spelen. Je komt dan in een wereld terecht waar een groot kwaad (hoogstwaarschijnlijk de Decepticons) aan de macht staan. Jij gaat op zoek naar Autobots die her en der onder het puin nog te vinden zijn, zodat je ze op kan knappen en zij jou weer kunnen helpen om de wereld terug te winnen.

De nieuwste Transformers-game staat gepland voor 2023 en komt uit op consoles en pc. Voor de release zal er nog wel een gesloten beta plaatsvinden. Informatie daarover zal later bekend worden gemaakt.

Er is ook nog een aankondigingstrailer vrijgegeven van Transformers: Reactivate en die check je hieronder.