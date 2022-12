Extremely OK Games – de makers van Celeste – hebben vorig jaar al laten weten dat ze met Earthblade bezig waren, maar er werd verder geen gameplay getoond. Nu is er een video vrijgegeven die dat wel doet.

Earthblade is een 2D platformer en bevat gameplay onderdelen die ook aanwezig waren in Celeste. De ontwikkelaar gaat nu nog een stapje verder en zo zijn onder andere gevechten aan de orde van de dag. Je zal wel wat geduld moeten hebben voordat je de game kunt spelen, want Earthblade staat gepland voor 2024. De game komt dan in ieder geval voor de pc uit.

De video toont wat gameplay van Earthblade, zodat je een idee krijgt van wat het spel te bieden heeft.