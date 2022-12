In de afgelopen weken heeft Sony PlayStation meermaals uitnodigingen verstuurd om PlayStation VR2 in pre-order te kunnen plaatsen. Enkel consumenten met een inschrijving kregen de kans de nieuwe virtual reality headset aan te schaffen. Hiermee probeerde Sony te voorkomen dat veel headsets gelijk opgekocht werden door scalpers.

Nu enkele weken later hebben alle geregistreerde consumenten de mogelijkheid gehad de headset in pre-order te plaatsen. Daarmee is de voorraad voor bij de release echter niet op en hierdoor komt ook de vereiste voor een uitnodiging te vervallen. Als je je eerder dus niet geregistreerd had, kan je nu zonder problemen PlayStation VR2 aanschaffen.

Dit kan momenteel enkel via de PlayStation Direct webshop, waarbij je ook gelijk een betaalmiddel moet gebruiken. Hiervoor kan je een creditcard of PayPal gebruiken, helaas beschikt de PlayStation Direct webshop niet over iDEAL. De daadwerkelijke afrekening zal pas plaatsvinden zodra de headset op de post gaat.