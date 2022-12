We gaan langzaam maar zeker richting het einde van het jaar en dus is het een mooi moment om kort terug te blikken op de afgelopen 12 maanden. Ook PlayStation helpt ons daar een handje in mee middels de jaarlijkse Wrap-Up, die vanaf nu tot 13 januari beschikbaar is voor PlayStation-spelers.

Zo krijg je onder meer een aantal geinige statistieken over hoeveel uur je hebt zitten gamen en welke titels je het meest gespeeld hebt. Een kleine beloning mag natuurlijk niet uitblijven; zodra je al je secties hebt verkend, ontvang je een code waarmee je één van de zes Astro Bot avatars kunt verzilveren. De codes zijn overigens meerdere keren te gebruiken, zodat je ze kunt delen met je vrienden.

“PS5 and PS4 console users who click through all of the 2022 Wrap-Up sections can also receive a voucher code to redeem one of six Astro Bot avatars that reflects their PlayStation gaming achievements this year. Each avatar voucher code can be redeemed by other players within their region, meaning users can share the code with friends and keep an eye out for the different avatar codes that are available to redeem.”