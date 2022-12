Het duurt niet lang meer en dan is het jaar 2022 alweer voorbij. Nintendo wil voor de laatste keer nog even goed uitpakken en komt met vele feestelijke aanbiedingen op third-party Switch-games.

Van 15 december om 15:00 uur tot 29 december zullen er meer dan 1.500 titels voor de Nintendo Switch zijn afgeprijsd in de Nintendo eShop. De korting kan zelfs oplopen tot 60%. Let wel op: het gaat alleen om third-party games, Nintendo’s eigen titels vallen niet onder deze actie.

Welke games er allemaal tegen een gereduceerde prijs worden aangeboden is nog niet bekend. Wat we wel weten is dat er ook vrij recente titels tussen zullen zitten, zoals Sonic Frontiers, Mario + Rabbids: Sparks of Hope en It Takes Two.

Welke spellen er nog meer afgeprijsd zullen worden, gaan we bij de start van de actie morgenmiddag zien.