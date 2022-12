Crystal Dynamics werkt al geruime tijd aan een nieuwe Tomb Raider-game en hoewel er nog vrijwel niks over bekend is, heeft Amazon aangekondigd dat ze als uitgever voor de titel zullen optreden. Best opmerkelijk, aangezien eigenaar van Crystal Dynamics, Embracer Group, genoeg labels heeft om de game zelf onder uit te geven.

Naast deze aankondiging staat in het persbericht te lezen dat de nieuwe Tomb Raider een singleplayer game is, waarin het verhaal een belangrijke rol speelt. Dit verhaal gaat verder op de verhalen van de voorgaande titels. De gameplay bestaat uit actie en puzzels om op te lossen.

“The as-yet-untitled new Tomb Raider game is a single-player, narrative-driven adventure that continues Lara Croft’s story in the Tomb Raider series. It includes all the elements that have made Tomb Raider one of the most revered franchises in gaming, giving players control of the confident and multidimensional hero Lara Croft in an environment that rewards exploration and creative pathfinding, with mind-bending puzzles to solve, and a wide variety of enemies to face and overcome. Crystal Dynamics is drawing on the power and cutting-edge technology of Unreal Engine 5 to take storytelling to the next level, in the biggest, most expansive Tomb Raider game to date.”