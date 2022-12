We zijn alweer aangekomen bij onze derde prijsvraag in onze jaarlijkse actie. Deze organiseren we in samenwerking met Electronic Arts en zij hebben een aantal games en extra content beschikbaar gesteld om weg te geven. We voegen dit allemaal samen tot één pakket dat jij nu kunt winnen.

De inhoud van het pakket aan digitale games is als volgt:

Star Wars: Squadrons (PlayStation)

Mass Effect: Legendary Edition (PlayStation)

Omdat EA je graag in de gelegenheid wil stellen een breed scala aan titels uit te proberen, doen we er ook nog de Interieurdesigner uitbreiding voor The Sims 4 bij. Gezien The Sims 4 als game tegenwoordig free-to-play is, begin je gelijk met een leuke extra aan deze titel.

Tot slot voegen we er ook nog wat Apex Coins aan toe, te gebruiken voor in-game aankopen in Apex Legends. Let wel, de code die we ter beschikking hebben werkt enkel op pc. Hoe dan ook, een erg veelzijdig pakket en als je de games van EA wilt uitproberen, doe dan zeker mee!

Wat moet je doen? Maak de volgende slagzin af: Met deze games en extra content kan ik wel even vooruit, omdat…

Heb jij een leuke aanvulling op de bovenstaande slagzin? Stuur die dan in door de onderstaande stappen te volgen en wie weet sturen we je binnenkort een reeks codes toe die recht geven op de games en extra content!

Hoe kan ik meedoen?

Stuur een e-mail naar [email protected] . Gebruik als onderwerp voor het mailtje 'EA Games' Geef duidelijk je inzending aan. Zet in de mail tevens je nickname.

Je dient een PlaySense account te hebben om deel te kunnen nemen. Heb je deze niet? Dan kan je er hier één aanmaken. Het is niet toegestaan om hints, tips of andere directe aanwijzingen naar het eventuele antwoord op de prijsvraag hieronder te plaatsen. Meerdere inzendingen vanaf één e-mailadres zijn niet toegestaan en bij het vermoeden van fraude komt de inzending te vervallen.

Over de uitslag van de prijsvraag wordt niet gecorrespondeerd en de prijsvraag is enkel toegankelijk voor PlaySense leden in de Benelux. Medewerkers van PlaySense en Electronic Arts zijn uitgesloten van deelname. De prijsvraag loopt tot en met 4 januari 2023. PlaySense behoudt zich het recht om een prijsvraag voortijdig te veranderen. Spel- en typfouten zijn voorbehouden. De prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt door Electronic Arts.