Microsoft was pijnlijk afwezig tijdens de recente Game Awards, maar al snel kwamen geruchten naar buiten dat dit spoedig goedgemaakt zou worden. Er zou namelijk een groots Xbox evenement op de planning staan in het begin van 2023 en dat gerucht wordt nu kracht bijgezet.

Tijdens een recente aflevering van de Xbox Two Podcast sprak de bekende Xbox insider Rand al Thor over de kwestie. Twee bronnen zouden hem verteld hebben dat Microsoft inderdaad van plan zou zijn om een showcase op poten te zetten aan het begin van 2023. Hij benadrukt wel even dat dit nieuws nog niet officieel bevestigd is.

Je kan de aflevering hieronder bekijken. Meer nieuws over het eventuele Xbox evenement lees je uiteraard hier.