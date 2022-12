Velen hadden gehoopt op wat first-party aankondigingen van Microsoft tijdens The Game Awards, maar deze bleven helaas uit. Toch hoeven Xbox fans niet teleurgesteld te zijn, Jez Corden laat namelijk weten dat er voorlopige plannen zijn voor een Xbox evenement in het eerste kwartaal van 2023.

Microsoft heeft een aantal grote games in de pijplijn zitten, zo moeten Redfall, Starfield en Forza Motorsport alledrie in het komende jaar verschijnen. Daarnaast werkt Xbox onder andere ook nog aan Fable 4 en Avowed, waar we ondertussen wel wat meer van mogen zien. Een eigen evenement zou dus de perfecte tijd zijn om deze en nog onaangekondigde games te tonen. Microsofts Aaron Greenberg liet na deze geruchten weten dat het bedrijf van plan is veel te delen in 2023.

We zullen zien hoe 2023 gaat uitpakken voor het bedrijf en of we daadwerkelijk in het eerste kwartaal een Xbox evenement zullen zien. Zodra er meer informatie beschikbaar is, lees je dat natuurlijk op PlaySense. Neem het tot die tijd met een korreltje zout.

We have a lot planned to show and share about an incredibly exciting year ahead for 2023. Appreciate folks are eager to learn and see more. Timing is always key, but don’t worry you will not have to wait too long for what’s next from us. 🙏🏻💚 https://t.co/d1dca2i2Nt

— Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) December 9, 2022