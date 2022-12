Ben je liefhebber van American Football en ben je van plan om PlayStation VR2 aan te schaffen? Dan kan je je favoriete sport straks in virtual reality gaan spelen. 2MD: VR Football Unleashed ALL-STAR is namelijk een launchtitel voor de virtual reality headset van de PlayStation 5.

De American Football-game is het vervolg op 2MD: VR Football, die op de originele PlayStation VR te spelen is. Unleashed ALL-STAR biedt je een flinke uitbreiding. Zo bood het eerste deel alleen ‘2 minute drills’, maar in het tweede deel kan je volledige wedstrijden spelen.

Om je een idee te geven van de game, hebben we een trailer van de pc-versie erbij gezocht die je hieronder kan bekijken.