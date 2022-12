De DualSense Edge zal op 26 januari 2023 verschijnen en daarmee krijgen we voor het eerst vanuit Sony zelf een pro controller. Deze controller is voorzien van verschillende features, die de pro spelers voorziet in extra mogelijkheden. Dit komt wel tegen een prijs en een andere concessie.

Met een adviesprijs van € 239,99 is de controller allesbehalve goedkoop, maar als we zien waar het pakket uit bestaat mogen we op zich niet klagen. De concessie die is gemaakt is echter wat vervelender, want uit een nieuw artikel van The Verge blijkt dat de batterijduur een stukje korter is ten opzichte van de gewone DualSense.

Sony stelt dat de batterijduur korter is doordat er veel meer features in de controller verwerkt zitten, wat stroom vraagt. Daarnaast is het ontwerp van de controller ook anders, wat klaarblijkelijk invloed heeft op de omvang van de batterij.