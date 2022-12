Microsoft deelt nooit cijfers over de hoeveelheid verkochte units van hun consoles, maar dat weerhoudt analytici er niet van om toch een goede schatting te doen. Volgens VGChartz zijn de Xbox Series X|S sinds de release ruim 20,2 miljoen keer verkocht. Mochten die cijfers kloppen, dan heeft Microsoft nu al zo’n 40% van het totaal aantal verkochte Xbox One consoles behaald.

Daarmee heeft de Amerikaanse gigant echter nog wel een kleine achterstand op Sony. Volgens de laatste schattingen is de witte console uit Japan inmiddels meer dan 28 miljoen keer over de toonbank gegaan. De Switch van Nintendo staat op dit moment fier bovenaan met bijna 120 miljoen verkochte units, hoewel de hybride console natuurlijk wel halverwege de vorige generatie is gelanceerd.