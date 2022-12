Vorige maand liet de Chinese open wereld actiegame Project: The Perceiver zich voor het eerst uitgebreid zien met een lange gameplayvideo. De eerste beelden waren al vrij indrukwekkend en het team achter de game heeft nu een video online gezet met nog veel meer concrete gameplay.

Project: The Perceiver lijkt duidelijke invloeden te hebben van games zoals Sekiro: Shadows Die Twice en Ghost of Tsushima. Dat alleen al is reden genoeg om deze game een kans te geven, maar Project: The Perceiver heeft ook zijn eigen identiteit. Ook de visuals ogen momenteel indrukwekkend mooi, dus we zijn optimistisch dat dit een topper kan worden.

Project: The Perceiver is momenteel in ontwikkeling voor de PS4 en PS5, maar andere platformen zullen nog volgen in de toekomst. Bekijk de nieuwe video waarvan sprake hieronder. Het commentaar is jammer genoeg in het Chinees, dus de beelden zullen voor zichzelf moeten spreken (tenzij je Chinees begrijpt natuurlijk).