Bandai Namco heeft een teaser trailer uitgebracht van het nieuw aangekondigde Sand Land project. Het gaat hier om een nieuw project gebaseerd op Sand Land dat is gecreëerd door Akira Toriyama, de schrijver van Dragon Ball en Dr. Slump.

Gezien de trailer specifiek aangeeft dat het een ‘visual adaptation’ betreft van Sand Land, is het even de vraag wat Bandai Namco precies van plan is. Je zou een game verwachten, maar dat wordt niet expliciet aangegeven bij deze trailer.

De uitgever laat wel weten dat ze een grote verscheidenheid aan content gaan maken, waarbij het de bedoeling is om Sand Land uit te werken tot een volledig nieuwe IP. De verwachting is dat er ook meerdere games uit ontstaan, maar het hoe en wat is nog afwachten.

SAND LAND, a work by Akira Toriyama, is being made into a visual adaptation produced by SUNRISE, Kamikaze Douga, and ANIMA! The SAND LAND project will introduce you to the world, characters, and vehicles from SAND LAND through various collaborations and mediums.