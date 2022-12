Volgend jaar brengt Sony PlayStation VR2 op de markt, de opvolger van hun vorige VR-headset: PlayStation VR. Alhoewel we intussen al wel wat info over deze headset hebben, zou het een goede zet van Sony zijn om eens een diepgaande presentatie te houden over wat we zoal mogen verwachten van PlayStation VR2. Zeker gezien de headset een prijskaartje heeft van €599.99, wil je als consument waarschijnlijk wel weten wat voor vlees je in de kuip hebt.

Sony heeft nu aangekondigd dat ze een conferentie zullen houden op de CES beurs (Consumer Electronics Show), waarbij PlayStation VR2 wordt getoond als ’thumbnail’ afbeelding. Hoogstwaarschijnlijk mogen we dus meer info over de headset verwachten. De conferentie zal worden uitgezonden op 4 januari 2023, terwijl PlayStation VR2 zelf op de markt komt op 22 februari.