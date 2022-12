De inmiddels 18 jaar oude MMORPG World of Warcraft heeft dit jaar zijn negende uitbreiding ontvangen. De geschiedenis van World of Warcraft kent zijn ups en downs, maar het mag duidelijk zijn dat Blizzard met Dragonflight wil proberen om de hardcore spelers weer terug te krijgen naar Azeroth en alle werelden daar voorbij.

In 2023 zal Dragonflight zes grote updates krijgen die van alles toevoegen, zoals nieuwe zones, nieuwe raids, world events en nog veel meer. De roadmap deelde Blizzard op Twitter, maar we hebben hem voor het gemak ook even hieronder geplaatst. Ben jij al in de wereld van Dragonflight gedoken? Laat het ons weten in de comments.