Eerder deze maand werd bekend dat de Amerikaanse mededingingsautoriteit, de Federal Trade Commission, Microsoft voor de rechter daagde in verband met de overname van Activision Blizzard King. Een van de punten die de FTC aanstipt is dat Microsoft niet betrouwbaar is als het gaat om beloftes.

Hierbij haalden ze aan dat Microsoft bij de overname van Bethesda had aangegeven bij de Europese Commissie dat ze titels niet exclusief zouden maken, dit op verzoek van deze commissie. Dit is echter onjuist, waardoor één van de sterkste argumenten gelijk al begon te wankelen.

Vanuit kamp Microsoft en Activision Blizzard King bleef het stil, maar nu heeft die laatstgenoemde uitgebreid gereageerd. De complete reactie kan je hier vinden en het is nogal een lange lap tekst. Via Pure Xbox hebben we een paar punten uitgelicht die erg interessant zijn.

Zo stelt Activision Blizzard King ten eerste dat de FTC als het ware de feiten negeert en de wetgeving probeert te herschrijven, wat natuurlijk felle kritiek op de handelswijze van de instantie is.

“The FTC ignores the significant benefits of the Transaction in favor of a warped attempt to ignore the facts and rewrite antitrust law and settled precedent to protect Xbox’s competitors from hypothetical harm that has no basis in marketplace realities.”

De conclusie is eigenlijk heel erg helder, want Activision Blizzard King vat de argumenten van de FTC in een mate op dat ze de wet niet uitvoeren, maar hier juist recht tegenover staan. De bedoeling van de FTC is namelijk om consumenten te beschermen en niet de concurrentie, wat nu wel het geval is in de ogen van de Amerikaanse ontwikkelaar/uitgever.

“The FTC’s disregard for these benefits to consumers and focus on supposed harms to Xbox’s deep-pocketed competitors betrays a fundamental disconnect between the FTC’s theories and the antitrust laws’ underlying purpose, which is to protect competition, not competitors. The FTC is asking this Court to protect the world’s largest gaming companies from further competition from Xbox, and thereby turning antitrust on its head. Blinded by ideological skepticism of highvalue technology deals and by complaints from competitors, the FTC has not only lost sight of the realities of the intensely competitive gaming industry, but also the guiding principles of our nation’s antitrust laws.”

Voor de rest bestaat de reactie voor een deel uit een uitleg waarom men niet hoeft te vrezen dat Microsoft Call of Duty exclusief maakt. Dit onderschrijft eigenlijk eerdere publiekelijke uitspraken van Microsoft al, die onvermoeibaar zijn standpunten hieromtrent blijft herhalen. Even van de goede bedoelingen uitgaande, lijken Sony en onder andere de FTC enigszins toondoof wat dat betreft.

Tot slot heeft men ook gereageerd op de beschuldiging dat Microsoft zich niet zou houden aan een eerder gemaakte belofte omtrent de exclusiviteit van games van Bethesda. Zoals aangegeven is dit niet correct, wat ook duidelijk terugkomt in de algemene reactie. Bovendien geeft Microsoft aan dat ze eerdere exclusiviteitsafspraken met Sony netjes gehonoreerd hebben. Daarnaast hebben ze met regelmaat updates voor multiplatform games uitgebracht, ook op de platformen van Sony.