Heb je je ooit afgevraagd hoe het zou zijn om je saaie baan achter je te laten en een carrière als professionele alchemist te beginnen? Goed nieuws, want die droom kan je binnenkort nastreven! De indie game Potion Craft, die in 2021 al verscheen voor Xbox en pc, zal immers in de lente van 2023 ook naar de PlayStation 4 en 5 komen.

Er werd een blogpost online gezet waarin de aankondiging werd gedaan en waarbij de ontwikkelaar een woordje uitleg geeft over de game. Je stapt in de schoenen van een alchemist die allerlei toverdrankjes moet maken om uiteindelijk de fameuze ‘Steen der Wijzen’ te maken.

Bekijk hieronder een trailer.