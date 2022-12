In 2019 werd Humanity onthuld voor de PlayStation 4 en PlayStation VR. De puzzelgame is al een paar keer uitgesteld en dat is nu wederom het geval, hoewel dat geen verrassing mag zijn gezien het einde van het jaar eraan komt en we tot op heden geen releasedatum hebben gekregen.

Humanity stond oorspronkelijk gepland voor 2020, maar de ontwikkeling van het spel verliep erg stroef. De puzzeltitel werd tot tweemaal toe uitgesteld en het laatste nieuws was dat de game in 2022 zou verschijnen. Nu moeten we helaas melden dat Humanity voor de derde keer tegen vertraging aanloopt.

De ontwikkelaar laat via Twitter weten dat gamers niet de moed moeten verliezen, want Humanity is nog steeds in ontwikkeling. Er wordt alleen niet verteld wanneer de game dan wel in de winkels zal liggen, behalve dat er in 2023 meer informatie zal worden gedeeld over het spel.